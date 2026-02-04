На Солнце зафиксировали 15 вспышек класса М и Х

Фото: 123RF.com/yanalyso

На Солнце произошло 15 вспышек, в том числе одна самого высокого класса Х, в среду, 4 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Ученые зафиксировали 14 вспышек предпоследнего класса М, причем их выявили в активной области 4 366. Последняя вспышка случилась между 18:00 и 19:00 по московскому времени.

"4 февраля в 18:34 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4 366 (N15E02) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 25 минут", – говорится в сообщении.

Днем эксперты выявили вспышку класса Х4.2.

Ранее вспышка высочайшего класса X8.1 произошла в ночь на понедельник, 2 февраля. При этом основная масса плазмы осталась на Солнце. Однако ее край ударил по Земле.

Из-за этого могут появляться полярные сияния. По данным экспертов, всего за 3 дня было зафиксировано 60 вспышек.

