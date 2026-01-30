Форма поиска по сайту

30 января, 15:08

Наука
Ученый Богачев: Солнце в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности

Ученый рассказал, когда Солнце вернется к максимальному уровню активности

Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности. Об этом заявил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Пик текущего цикла был пройден в 2024 году, с этим все согласны. К настоящему моменту активность упала уже примерно в два-три раза и восстановиться до прежней силы не способна", – приводит слова ученого ТАСС.

По словам Богачева, сильные всплески все еще будут возможны. А через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что повторные магнитные бури могут возникнуть на Земле в ближайшие сутки. При этом геомагнитная обстановка на данный момент умеренно возмущенная. Из-за корональной дыры температура и скорость солнечного ветра повышены.

Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь

