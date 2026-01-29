Форма поиска по сайту

29 января, 10:55

Наука

Повторные магнитные бури могут возникнуть на Земле в ближайшие сутки

Фото: depositphotos/vampy1

Повторные магнитные бури могут возникнуть на Земле в ближайшие сутки. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что недавно прошла слабая магнитная буря, были и небольшие возмущения. Вспышечная активность невысокая, однако риски возникновения повторных бурь остаются.

Геомагнитная обстановка на данный момент умеренно возмущенная, а из-за корональной дыры температура и скорость солнечного ветра повышены. При этом, добавили в РАН, сама дыра очень маленькая и воздействует на Землю только из-за своего особого расположения на Солнце. В зоне ее влияния планета останется еще примерно на сутки.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв. Как рассказали специалисты, если гипотетические центры активности, в которых возникли выбросы, просуществуют еще несколько дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется, и они окажутся на левом краю звезды.

Московские ученые сообщили о приближении магнитных бурь

