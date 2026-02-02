Больше 10 жителей Нью-Йорка погибли из-за морозов

Фото: AP Photo/Heather Khalifa

Из-за морозов в Нью-Йорке погибли 14 человек. Об этом рассказал мэр города Зохран Мамдани, передает РИА Новости.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало переохлаждение, однако по нескольким случаям власти города ждут итогов судебно-медицинской экспертизы.

Мощный снегопад и аномальные морозы в США привели к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Свыше 500 тысяч потребителей остались без света и отопления. Кроме того, компания American Airlines отменила более 9 тысяч рейсов.

Также сообщалось, что на фоне аномальных морозов погибли больше 73 человек по всей стране. Предварительно, смерть 49 из них связана с причинами, непосредственно вызванными штормовыми условиями или несчастными случаями, связанными с погодой.

