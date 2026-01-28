ABC: минимум 42 человека погибли в результате снегопада в США

Фото: AP Photo/Adam Gray

Минимум 42 человек погибли в результате бушующей в США снежной бури. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ABC.

В округе Фаннин штата Техас трое братьев умерли, провалившись в замерзший пруд. А 16-летняя девушка из города Фриско каталась на прикрепленных к автомобилю санках и погибла. Еще несколько обмороженных тел обнаружили на заброшенной автозаправочной станции в районе Остина.

Снегопад парализовал многие сферы жизни в США, более 500 тысяч потребителей остаются без света и отопления. Компания American Airlines отменила более 9 тысяч рейсов, назвав бурю самым разрушительным штормом за 100‑летнюю историю перевозчика.

Мощный снегопад и аномальные морозы, обрушившиеся на Соединенные Штаты, привели к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Всего были отменены более 11 тысяч рейсов, а еще около 17 тысяч вылетов не состоялись вовремя.

Кроме того, на дорогах образовался опасный гололед, что спровоцировало рост числа ДТП. В Нью-Йорке к борьбе со снегом привлечены около 2,5 тысячи сотрудников коммунальных служб.

При этом синоптики прогнозируют еще один мощный снегопад, который обрушится на Восточное побережье США в конце недели. Температура во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.