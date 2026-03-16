Актер Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Американский актер Майкл Б. Джордан получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". Итоги 98-й церемонии вручения кинопремии представлены на сайте академии.

В этом фильме Джордан сыграл сразу двух братьев – Смоука и Стэка. В борьбе за "Оскар" он обошел актеров Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Тем временем ирландская актриса Джесси Бакли была удостоена премии за лучшую женскую роль. Она сыграла Агнес в драме "Хамнет: история, вдохновившая Гамлета".

"Оскар" за лучший фильм в этом году достался картине "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. Он также был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу.

Ранее стало известно, что следующая церемония вручения кинонаграды "Золотой глобус" состоится 10 января 2027 года. Ведущей данного мероприятия в третий раз подряд станет американская актриса и стендап-комик Никки Глейзер.