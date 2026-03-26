Сбежавший из РФ экс-владелец шахты "Листвяжная" обвинен в злоупотреблении полномочиями

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями одному из бывших владельцев шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимиру Гридину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Согласно материалам дела, выделенного в отдельное производство, бизнесмен сбежал из России в Монако после ЧП на руднике в 2021 году, когда погиб 51 человек. В связи с этим его объявили в международный розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Избрать в отношении Владимира Гридина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции", – следует из текста.

Информация о Гридине также размещена в базе розыска МВД РФ. Уточняется, что в период с 2007 по 2015 год он был депутатом Госдумы и заместителем председателя комитета ГД по транспорту.

В ноябре 2021 года на "Листвяжной" произошел взрыв с последующим возгоранием. Тогда в шахте находились 285 человек. В результате погиб 51 человек, 5 из которых – горноспасатели.

Ростехнадзор сообщал, что причиной аварии стала работа электрооборудования в загазованных выработках.

По факту ЧП были возбуждены 2 уголовных дела, а также арестованы 9 человек, в том числе владелец "Листвяжной"Михаил Федяев, экс-гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и экс-техдиректор Антон Якутов. Все трое не признали свою вину в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Федяев был приговорен к 3,5 года условно, Алексеев – к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, а Якутов – к 5 годам общего режима.