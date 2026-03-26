В Смоленской области изъяты 38 тысяч бутылок поддельной Coca-Cola объемом по 2 литра каждая. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По ее словам, организовал схему по производству безалкогольного напитка под видом газировки Coca-Cola бывший директор завода, который на данный момент проходит процедуру банкротства. Автоматизированная линия была выявлена на территории предприятия, расположенного в городе Рудня.

Занимались изготовлением данного напитка примерно 20 наемных рабочих, у которых не было медкнижек. При этом они работали в антисанитарных условиях в 2 смены. Пластиковая тара выпускалась на этом же предприятии, а крышки и этикетки доставлялись из другого региона.

Сама продукция направлялась в Москву. При этом на этикетках было указано, что напиток выпускается в Грузии, Азербайджане или Белоруссии. Помимо 38 тысяч готовых к продаже бутылок, были изъяты рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документация. Еще примерно 11 тысяч единиц товара нашли в грузовиках.

По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности составил примерно 6 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее столичные полицейские пресекли работу подпольных цехов по производству контрафактного вина на территории нескольких населенных пунктов в Подмосковье. По словам Волк, кустарно произведенное вино разливали по бутылкам и продавали в мелкие торговые объекты и заведения общепита.

Предварительно, организатором незаконного бизнеса стал владелец одного из кафе. Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки, а также о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Злоумышленники задержаны.

