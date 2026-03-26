В челябинской школе приостановили занятия после нападения ученика на сверстницу

Фото: MAX/"Челябинский Следком"

В школе Челябинска, где ученик 9-го класса напал на одноклассницу, приостановили занятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что учащихся распустили по домам. Кроме того, директор школы рассказала, что к работе с родителями детей привлекли психологов.

"Сейчас ситуация стабилизирована, здоровью детей ничего не угрожает", – подчеркнула она.

По факту случившегося прокуратура Челябинской области проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия действия правоохранительных органов координирует заместитель прокурора области Виталий Новиков.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, а также даст оценку организации охраны и соблюдения пропускного режима. Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований.

Помимо этого, поставлен на контроль ход расследования уголовных дел по статьям "Халатность", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан" и "Покушение на убийство двух или более лиц".

Напавшим на школу оказался 15-летний подросток, который увлекается шахматами, уточняет Life.ru со ссылкой на Shot. По словам сверстников, он "тихий парень" со средней успеваемостью, однако также есть информация о том, что нападавший занимался борьбой.

О ЧП в челябинской школе № 32 стало известно утром 26 марта. Ученик пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он и выстрелил в сверстницу.

После этого подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа, получив при этом травмы. В результате обоих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Позже следователи возбудили сразу три уголовных дела. Правоохранители приступили к осмотру места происшествия, а также назначили комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

