Три дела возбуждены после нападения ученика на сверстницу в школе Челябинска

Фото: MAX/"Челябинский Следком"

Сразу три уголовных дела возбуждены после нападения ученика на свою сверстницу в школе Челябинска, сообщила пресс-служба областного СК РФ.

Инцидент подпадает под статьи 105 "Покушение на убийство двух или более лиц", 293 "Халатность" и 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан" УК РФ, уточнили в ведомстве.

Правоохранители уже приступили к осмотру места происшествия, а также назначили комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

О ЧП в школе № 32 стало известно утром 26 марта. Пятнадцатилетний ученик пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Из последнего он и выстрелил в свою сверстницу.

После этого подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа, получив при этом травмы. В результате обоих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.