Посольство окажет помощь в деле об исчезновении россиянки в Сербии

Посольство России в Сербии готово оказать содействие по линии консульского отдела в связи с исчезновением 21-летней россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

С диппредставительством уже связались родственники пропавшей, которые также взаимодействуют с МВД России.

"В случае поступления запроса от данного ведомства консульский отдел окажет ему необходимую помощь в рамках своей компетенции", – указали в посольстве.

Немногим ранее СМИ писали, что студентка из Подмосковья Кристина 26 февраля уехала из России. Через Турцию она прибыла в Белград, а родным сказала, что направляется в Сочи.

В беседе с РЕН ТВ мать девушки Елена рассказала, что местонахождение дочери удалось частично установить по банковским операциям. По ее словам, девушка не выходила на связь с родными, но переписывалась с местными жителями в сообществах в соцсетях. В одном из них перед исчезновением она написала, что ищет русскоговорящего врача. Родные выразили опасение, что студентка могла стать жертвой торговцев людьми.

Елена добавила, что написала заявление в полицию и генконсульства Турции и Сербии. Она предположила, что неизвестные могут незаконно удерживать Кристину.

