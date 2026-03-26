26 марта, 20:53

Происшествия

Посольство окажет помощь в деле об исчезновении россиянки в Сербии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Посольство России в Сербии готово оказать содействие по линии консульского отдела в связи с исчезновением 21-летней россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

С диппредставительством уже связались родственники пропавшей, которые также взаимодействуют с МВД России.

"В случае поступления запроса от данного ведомства консульский отдел окажет ему необходимую помощь в рамках своей компетенции", – указали в посольстве.

Немногим ранее СМИ писали, что студентка из Подмосковья Кристина 26 февраля уехала из России. Через Турцию она прибыла в Белград, а родным сказала, что направляется в Сочи.

В беседе с РЕН ТВ мать девушки Елена рассказала, что местонахождение дочери удалось частично установить по банковским операциям. По ее словам, девушка не выходила на связь с родными, но переписывалась с местными жителями в сообществах в соцсетях. В одном из них перед исчезновением она написала, что ищет русскоговорящего врача. Родные выразили опасение, что студентка могла стать жертвой торговцев людьми.

Елена добавила, что написала заявление в полицию и генконсульства Турции и Сербии. Она предположила, что неизвестные могут незаконно удерживать Кристину.

Ранее у берегов Пхукета в Таиланде столкнулись туристический катер и рыболовный траулер. В результате один человек погиб, еще 19 пострадали. Утверждалось, что погибшей оказалась 18-летняя россиянка Елизавета Старых. Позднее генконсульство подтвердило ее гибель.

Читайте также


происшествия

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

