Овечкин оформил хет-трик в матче против "Юты"

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Вашингтона". Овечкин забросил шайбы на 26-й, 32-й и 60-й минутах матча. Это 34-й хет-трик в карьере россиянина в НХЛ.

По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин обошел американца Бретта Халла и теперь занимает чистое четвертое место в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по количеству хет-триков является Уэйн Гретцки – на его счету 50 матчей с тремя и более голами.

22 марта Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом матчей серии плей-офф. Хоккеист преодолел данную отметку, забив гол в домашнем матче против "Колорадо".

Вместе с тем Овечкин заявлял, что не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. По словам спортсмена, итоговое решение о его дальнейшем участии в соревнованиях будет зависеть от физической формы.