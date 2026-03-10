Хоккеист Овечкин заявил о возможном завершении карьеры

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на RMNB.

По словам спортсмена, итоговое решение будет зависеть от физической формы. Он указал, что хоккей сейчас жесткий и быстрый и в силу своего возраста ему тяжело соперничать с молодыми парнями.

Форвард назвал здоровье самым главным для себя. Он сказал, что хочет избежать хронических болей в коленях, локтях и спине после ухода из спорта, поэтому планирует подойти к этому вопросу "с умом". При этом Овечкин уточнил, что по-прежнему любит хоккей.

Ранее Овечкин и хоккеист "Юты" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Юты", после чего на льду началась потасовка. При этом Овечкин и Сергачев отказались в ней участвовать и отошли в сторону, чтобы обняться.