Дело бывшей жены Галицкого прекратили за отсутствием состава преступления

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алии прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ее адвокат Дмитрий Емельянов.

"Еще при жизни Алии я обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела. По результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была удовлетворена прокуратурой в полном объеме", – поделился он.

Галицкие поженились на территории США 10 мая 2010 года. Их брак был расторгнут 13 марта 2025 года Верховным судом Калифорнии, а в ноябре 2025-го окружной суд округа Кларк в США вынес постановление о признании союза недействительным.

В октябре того же года суд арестовал имущество Галицкого. Решение было принято по иску его экс-супруги о разделе совместно нажитого имущества, кадастровая стоимость которого оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

Суд определил, что дети будут проживать с матерью. До этого они жили в Московской области, однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. По словам адвоката Рубена Маркарьяна, Галицкая обратилась к американским компетентным органам с сообщением о похищении детей, но реакции от них не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.

В феврале 2026 года Истринский городской суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга до 3 апреля. Через несколько дней она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку. В предсмертной записке Галицкая обвинила в своей смерти своих бывших мужей.

Позднее квалификационная коллегия судей Московской области также приняла решение об отставке судьи, который арестовал Алию. Решение было принято членами коллегии единогласно.