Счета сына умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках арестованы

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Басманный суд Москвы арестовал счета сына умершего в СИЗО Игоря Котельникова, который являлся фигурантом дела о хищении на поставках сухпайков для российского Минобороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Защита обжаловала данное решение, однако апелляция была отклонена. По словам защиты, у суда нет оснований считать, что денежные средства на арестованных счетах получены преступным путем.

Между тем в деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Его задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

В начале июня суд также арестовал Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны, через месяц он умер в карцере из-за проблем с сердцем. Согласно документам, Котельников был тесно связан с компаниями "Консервпаклам", "ГПК-Продтара" и "Бруно".

Также фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их заключили под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.