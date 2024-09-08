Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Топ-менеджерам "Грязинского пищевого комбината" Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, а также другим фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ были предъявлены обвинения в новой редакции. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой") Уголовного кодекса (УК) РФ. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции", – поделился собеседник агентства.

Источник не стал уточнять детали нового обвинения.

В деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Его задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их заключили под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

