10 февраля, 17:19

Происшествия

Экс-супруга Галицкого в предсмертной записке просила винить своих бывших мужей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Покончившая жизнь самоубийством в изоляторе экс-супруга бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алия Галицкая в предсмертной записке обвинила своих бывших мужей, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

Она обвинила в своей смерти Галицкого и Николая Болгова.

Согласно данным СМИ, Галицкие поженились на территории США 10 мая 2010 года. Их брак был расторгнут 13 марта 2025 года Верховным судом Калифорнии. При этом в ноябре 2025-го окружной суд округа Кларк в США вынес постановление о признании недействительным брака между Галицкими.

В свою очередь, адвокат Галицкого Анна Бутырина заявила, что брак Алии с Болговым был признан недействительным в марте 2025 года. По информации ТАСС, она с ним якобы поженилась в августе 2024 года.

В октябре 2025 года суд арестовал имущество Галицкого. Арест был наложен по иску его экс-супруги о разделе совместно нажитого имущества, кадастровая стоимость которого оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

Суд определил, что дети будут проживать с матерью. До этого они жили в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

По словам адвоката Рубена Маркарьяна, Галицкая обратилась к американским компетентным органам с сообщением о похищении детей, но реакции от них не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.

6 февраля Истринский городской суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга до 3 апреля. 8 февраля она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку.

