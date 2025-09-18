ФСИН опровергла информацию о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в получении взяток, скончался в областной клинической больнице, где лечился от хронического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

"Информация о том, что он скончался в СИЗО, не соответствует действительности", – уточнили в ведомстве и добавили, что смерть наступила 17 сентября.

О том, что Шулепов ушел из жизни, ранее рассказала его дочь Елена. Чиновнику было 67 лет.

Шулепов был депутатом законодательного собрания Вологодской области с 2003 по 2008 год. После этого его назначили на должность главы Вологды, которую он занимал до 2016-го. Затем Шулепов стал депутатом Госдумы, где проработал до 2021 года.

В мае 2024-го следователи сообщили о задержании Шулепова по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Позже его арестовали. С того момента Шулепов находился в СИЗО, где перенес инсульт.

В августе этого года суд арестовал имущество экс-мэра Вологды и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ.