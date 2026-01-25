Пожар возник на овощном складе в Приморском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар возник на овощном складе торговой базы "Североторг" в Находке Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Дознаватели МЧС РФ проводят проверку по факту произошедшего. Прокуратура Приморья взяла на контроль установление всех причин инцидента.

Ранее крупный пожар возник на нефтебазе в Пензе в результате атаки украинского БПЛА. Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал. Для борьбы с огнем было задействовано 150 человек и 40 единиц спецтехники.

