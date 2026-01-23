Фото: depositphotos/Afotoeu

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

В ликвидации пожара задействованы 46 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

Ранее водитель грузовика в селе Червона Дибровка Белгородской области получил ранения в результате атаки украинского дрона. БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю на территории местного предприятия.

У мужчины диагностировали осколочные ранения предплечья и ноги. Также обломками дрона задело рядом стоящий легковой автомобиль.