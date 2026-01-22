Водитель грузовика получил ранения в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель грузовика оказался ранен в результате удара украинского БПЛА в селе Червона Дибровка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, дрон нанес удар по грузовому автомобилю на территории местного предприятия. В результате мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги. В данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что грузовик получил различные повреждения. Также осколками дрона задело рядом стоящий легковой автомобиль.

Ранее три человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. Еще 8 человек пострадали.

Также на территории терминалов загорелись 4 резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.