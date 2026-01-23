Форма поиска по сайту

Силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над Курской областью за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 22 украинских дрона над Курской областью за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени в четверг, 22 января. Отмечается, что регион подвергся ударам беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 14 украинских БПЛА ликвидировано над регионами России ночью в четверг, 22 января. Из них 4 дрона были уничтожены в небе над Волгоградской областью, 3 – над Крымом, 3 – над Ростовской областью, 2 – над Брянской областью, 1 – над Белгородской областью и еще 1 – над Краснодарским краем.

Также 17 украинских дронов были уничтожены над регионами России за 3 часа в среду, 21 января . Атака сто стороны Украины продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За это время 8 дронов было уничтожено над Краснодарским краем, 6 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря и 1 – в небе над Крымом.

