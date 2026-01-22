Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:41

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА над регионами России минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских БПЛА над регионами России ночью в четверг, 22 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, 4 дрона были уничтожены в небе над Волгоградской областью, 3 – над Крымом, 3 – над Ростовской областью, 2 – над Брянской областью, 1 – над Белгородской областью и еще 1 – над Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 17 украинских дронов над регионами России за 3 часа. Атака сто стороны Украины продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в среду, 21 января.

В этот период 8 дронов было уничтожено над Краснодарским краем, 6 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря и 1 – в небе над Крымом.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что водитель грузовика подучил ранения в результате удара украинского БПЛА в деревне Червона Дибровка. Дрон нанес удар по грузовому автомобилю на территории местного предприятия. Мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика