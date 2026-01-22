Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА над регионами России минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских БПЛА над регионами России ночью в четверг, 22 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, 4 дрона были уничтожены в небе над Волгоградской областью, 3 – над Крымом, 3 – над Ростовской областью, 2 – над Брянской областью, 1 – над Белгородской областью и еще 1 – над Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 17 украинских дронов над регионами России за 3 часа. Атака сто стороны Украины продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в среду, 21 января.

В этот период 8 дронов было уничтожено над Краснодарским краем, 6 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря и 1 – в небе над Крымом.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что водитель грузовика подучил ранения в результате удара украинского БПЛА в деревне Червона Дибровка. Дрон нанес удар по грузовому автомобилю на территории местного предприятия. Мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги.