Силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 17 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в среду, 21 января. За это время 8 дронов было уничтожено над Краснодарским краем, 6 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря и 1 – в небе над Крымом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 75 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 21-е число. При этом 45 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 9 – в небе над Орловской областью, по 3 – над Ростовской областью и Крымом,

Также по 2 дрона – над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей, 1 – на Воронежской областью, 7 – над акваторией Черного моря и еще 1 – над акваторией Азовского моря.