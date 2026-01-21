Силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 75 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, 45 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 9 – в небе над Орловской областью, по 3 – над Ростовской областью и Крымом, по 2 – над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей, 1 – на Воронежской областью, 7 – над акваторией Черного моря и еще 1 – над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 53 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 20 января.

Всего было уничтожено 29 дронов над акваторией Азовского моря, по 7 – над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря, 6 – в небе над Крымом, 2 – над Ростовской областью и по 1 – над Белгородской и Курской областями.