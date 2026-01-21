Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11 человек

Фото: телеграм-канал Baza

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что 9 пострадавших были госпитализированы. Среди них 2 детей.

Удар дрона по жилому дому в Адыгее был нанесен в ночь на среду, 21 января. После этого в здании вспыхнул пожар.

По последним данным, тяжелораненых среди пострадавших нет. Несколько человек были ранены стеклом. С ними работают врачи. Кроме того, на придомовой парковке полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.