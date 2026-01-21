Форма поиска по сайту

03:31

Происшествия

Тяжелораненых среди пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее нет

Фото: телеграм-канал Baza

Погибших и тяжелораненых в результате атаки БПЛА на жилой дом в Тахтамукайском районе Адыгеи нет. Об этом сообщил глава района Аскер Савв на видео, которое опубликовала пресс-служба правительства республики.

Он подчеркнул, что несколько человек были ранены стеклом. Сейчас с ними работают медики.

Удар по жилому дому в Адыгее произошел в ночь на среду, 21 января. В результате в здании начался пожар.

По последней информации, при ЧП пострадали 8 человек, среди которых есть ребенок. Семеро из них были доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, на парковке у дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин были повреждены.

