8 человек пострадали в результате атаки БПЛА по жилому дому в Адыгее

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали из-за удара украинского БПЛА по многоквартирному жилому дому в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, было госпитализировано 7 пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также, по предварительной информации, на парковке возле дома сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.

Удар по жилому дому в Адыгее произошел ночью в среду, 21 января. В результате в здании возник пожар.

На месте ЧП работают оперативные службы и глава района Аскер Савв. Для жителей дома развернут пункт временного размещения.