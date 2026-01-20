Силы ПВО ликвидировали 53 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 53 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 20 января. За это время было уничтожено 29 дронов над акваторией Азовского моря, по 7 – над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря, 6 – в небе над Крымом, 2 – над Ростовской областью и по 1 – над Белгородской и Курской областями.

Ранее средства ПВО ликвидировали 60 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря за 4 часа. Атака велась 20 января с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Также в ночь на вторник средства ПВО сбили 32 вражеских беспилотника над регионами России. По 9 дронов было уничтожено над Брянской областью и Крымом, 3 – над Воронежской областью, по 2 – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, а также 1 дрон над Смоленской областью.