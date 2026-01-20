Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 21:06

Происшествия

Силы ПВО сбили 60 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 60 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря за 4 часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась 20 января с 16:00 до 20:00 по московскому времени. 16 дронов было ликвидировано над территорией Республики Крым, 6 – над территорией Краснодарского края, 3 – над территорией Белгородской области и 35 – над акваторией Азовского моря.

Всего в ночь на 20 января средства ПВО уничтожили 32 вражеских беспилотника над регионами России. По 9 дронов было сбито над Брянской областью и Крымом, 3 – над Воронежской областью, по 2 – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, а также 1 дрон над Смоленской областью.

До этого Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.

В начала СВО уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика