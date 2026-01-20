Силы ПВО сбили 60 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 60 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря за 4 часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась 20 января с 16:00 до 20:00 по московскому времени. 16 дронов было ликвидировано над территорией Республики Крым, 6 – над территорией Краснодарского края, 3 – над территорией Белгородской области и 35 – над акваторией Азовского моря.

Всего в ночь на 20 января средства ПВО уничтожили 32 вражеских беспилотника над регионами России. По 9 дронов было сбито над Брянской областью и Крымом, 3 – над Воронежской областью, по 2 – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, а также 1 дрон над Смоленской областью.

До этого Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.