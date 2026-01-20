Силы ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 32 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 20 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, по 9 дронов было ликвидировано над Брянской областью и Крымом, 3 – над Воронежской областью, по 2 – над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, а также 1 дрон над Смоленской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 47 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 19 января.

21 дрон был сбит в небе над Ростовской областью, 19 – над территорией Брянской области, 5 – над Калужской областью и по 1 БПЛА – над Белгородской и Курской областями.