10 марта, 17:45

В мире
Mirror: мужчина провел 18 дней в коме и встретил Иисуса

Мужчина провел 18 дней в коме и встретил Иисуса

Фото: 123RF.com/kuprevich

20-летний мужчина по имени Гейб провел 18 дней в коме и встретил Иисуса. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Mirror.

По данным журналистов, молодой человек упал со скейтборда, выполняя трюк. В этот момент он ударился головой об асфальт и потерял сознание. Рядом с пострадавшим находился его лучший друг, который вызвал скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как критическое. В связи с этим медики ввели молодого человека в кому. При этом сперва никаких прогнозов специалисты не озвучивали, так как они предполагали, что если мужчина останется живым, то он навсегда останется в вегетативном состоянии.

Как позже рассказал сам Гейб, во время комы он попал в другое измерение. По словам мужчины, он оказался в "прекрасном мире, где все наполнено чистотой, надеждой и любовью". Молодой человек назвал это пространство раем.

Он также указал, что сразу понял, что его направляют к Иисусу. Однако поговорить с ним у юноши не получилось, поэтому он стал молча наблюдать за происходящим вокруг. В частности, по словам мужчины, с небес он видел "молитвы святых, сыновей и дочерей Божьих".

"Все они были собраны в эту чашу, в эту золотую чашу. И буквально все они были представлены в небесном чертоге, и все небеса замерли в ожидании, потому что наши молитвы – в приоритете у Отца", – поделился молодой человек.

Он добавил, что после наполнения золотой чаши Иисус начал за него молиться и тем самым спас мужчину. После этого пациент вернулся на землю, в свое тело.

Однако, как признался молодой человек, очнувшись, он был уже совсем другим человеком. Все вокруг казалось ему чуждым. Его радовало только внимание со стороны близких и друзей, которые находились рядом с ним.

Ранее житель Германии Герхард Шуг, который пережил кому после попытки самоубийства, рассказал, что видел ад. Он описал его как мрачный замок. На троне якобы сидел дьявол.

По словам мужчины, некоторые человеческие души в аду перемалывали у черных камней. Он также рассказал, что увиденное очень его напугало. После этого Шуг изменил отношение к жизни и заявил, что у человека нет права совершать самоубийство.

