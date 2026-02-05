The Sun: женщина в США рассказала о загробных видениях во время клинической смерти

Фото: depositphotos/sudok1

Жительница американского Колорадо Ханна Меркадо, пережившая клиническую смерть, рассказала о загробном мире. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

Ситуация произошла в 2021 году после рождения женщиной второго ребенка. Сами роды прошли без осложнений, однако через время у Меркадо начались сильные спазмы живота. Врачи экстренно удалили женщине оставшуюся часть плаценты, но ее состояние не улучшилось.

На операционном столе Меркадо почувствовала жажду и вспомнила, что перед смертью люди часто испытывают сильное желание пить. По ее словам, она ощутила, как душа покидает тело. При этом врачи зафиксировали у американки клиническую смерть.

Меркадо поделилась, что увидела яркий белый свет. В тот момент она чувствовала спокойствие. После двух переливаний крови женщина пришла в себя.

Ранее лектор Гарвардской медицинской школы Эбен Александер, переживший глубокую кому, заявил о встрече с сестрой в загробном мире. В 2008 году он заразился вирусным менингитом и был введен в искусственную кому. В течение семи дней у Александера фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.

Сам мужчина рассказал, что загробный мир начинался в "первобытной мгле", а затем сменился на долину с водопадами, музыкой и чувством всеобщей связи. Также у врача был проводник – женщина с добрыми голубыми глазами.