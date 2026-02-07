Два человека погибли в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на 77-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz наехал на препятствие и допустил опрокидывание машины. Затем автомобиль упал с высоты.

По данным столичного Дептранса, из-за произошедшего ДТП движение в этом районе было затруднено. Водителей призвали выбирать пути для объезда.

До этого на Юго-Восточной хорде произошла авария с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе метро "Андроновка". На место прибыли городские оперативные службы. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

