В России предложили ввести специальность "паллиативная медицинская помощь"

Фото: 123RF.com/alphaspirit

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ольга Демичева предложила ввести в стране специальность "паллиативная медицинская помощь", передает ТАСС.

"Пора обернуться уже к этой специальности как к самостоятельной – она сложная, она многоплановая", – сказала Демичева на заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение".

По ее словам, чтобы стать специалистом паллиативной помощи, врачу достаточно отучиться 144 часа по программе повышения труда. До определенного времени это было оправдано для насыщения рынка труда специалистами, подчеркнула член СПЧ.

Ранее в Москве завершилась модернизация паллиативной службы. В ее состав входят хосписы, отделения в столичных больницах, выездные бригады, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, а также обучение специалистов и поддержка родных.