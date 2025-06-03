Собянин: завершена модернизация каркаса паллиативной службы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Модернизация паллиативной службы завершена в Москве. Она предполагает современную инфраструктуру, выездную и стационарную помощь, обучение специалистов и поддержку родных, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в состав службы входят хосписы, отделения в городских больницах, выездные бригады и Московский многопрофильный центр паллиативной помощи.

"За последние годы обновили семь корпусов этого центра. Сегодня после реконструкции полностью готов к открытию последний – корпус № 2 на улице Двинцев. Он начнет работу в ближайшее время", – отметил мэр столицы.

Также специалисты провели работы по капремонту паллиативного корпуса в детской Морозовской и Боткинской больницах. На площади более 9 тысяч квадратных метров было создано пространство, приближенное к домашним условиям. Там появились палаты с подъемниками, удобной мебелью и всем необходимым для ухода, отделение респираторной поддержки, малая операционная, кабинеты диагностики и водолечения.

В многопрофильном центре и на прилегающей территории была сформирована безбарьерная среда для комфортного пребывания и прогулок на свежем воздухе. Специалисты оборудовали тротуары, скамейки, амфитеатр, детскую площадку, перголу и высадили зелень, добавил градоначальник.

Ранее Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Они будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Один из центров расположится в Морозовской больнице, в которой в прошлом году оказали помощь 77 тысячам детей.