Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко открыли после комплексной реконструкции Московский медицинский техноцентр (инженерный научно-практический центр "Гормедтехника") на Дубининской улице в Даниловском районе Москвы.

"Москва обладает огромными медицинскими мощностями – сотни тысяч единиц очень сложного медицинского оборудования, которое требует ежедневного внимания, эксплуатации, ремонта, поддержания в высокой степени готовности. И от этого зависит во многом и качество медицинского обслуживания граждан, и их здоровье. И, конечно, без создания структур, которые бы этим занимались, сегодня в Москве эксплуатировать такой объем техники невозможно", – подчеркнул мэр столицы.

Как он отметил, здание было оснащено всеми необходимыми технологиями и кадрами. По словам Собянина, синергия вместе с Минздравом обеспечивает надежную эксплуатацию всего технологического комплекса медицинской системы города. Он также выразил надежду, что такой столичный опыт окажется востребован.

В свою очередь, Мурашко указал, что на сегодняшний день у 2,5 тысячи организаций есть лицензия на ремонт и сервисное обслуживание медтехники.

"Москва как лидер в системе здравоохранения, Москва как город, который внедряет у себя самые первые технологии, новые, конечно, нуждается в таком подразделении, как сегодня в котором мы присутствуем. Это возможность обучить специалистов и в том числе, при необходимости, более детально рассказать медицинским работникам, как работает то или иное оборудование уже в технических деталях", – сказал глава ведомства.

Он отметил, что по поручению Владимира Путина в настоящее время реализуются национальные проекты, в рамках которых существуют задачи по научным разработкам, созданию лекарств и медизделий.

"Для этого, конечно, нужны компетенции, для этого нужны специалисты. Поэтому такой центр однозначно востребован, и у него большие серьезные перспективы", – добавил министр.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция основного здания "Гормедтехники", которое было построено в 1978 году, где располагается техноцентр, завершилась в мае этого года.

В рамках работ, которые длились около 2,5 года, специалисты модернизировали ремонтные участки, сформировали стендовый класс "МедТехЛаб" с оборудованием для обучения инженеров и студентов. Прилегающая территория была также благоустроена.

В прошлом году "Гормедтехнике" выдали статус инженерного научно-практического центра, в связи с чем учреждение стало полноценным медтехноцентром с международной сертификацией.

Техническое обслуживание инженеров центра имеет более 147 тысяч единиц медтехники. Ежегодно специалисты центра проводят метрологическое обслуживание свыше 180 тысяч единиц медизделий.

Пресс-служба уточнила, что техноцентр стал крупнейшим централизованным заказчиком медтехники для системы здравоохранения Москвы. В период с 2023 по 2025 год специалисты смонтировали и ввели в эксплуатацию свыше 80 тысяч единиц оборудования.

В настоящее время заключено 135 контрактов жизненного цикла, в рамках которых приобретено более 7 тысяч единиц тяжелой техники. Также на базе техноцентра был создан конструкторский отдел, где ведутся разработка прототипов инновационной продукции и подготовка для ее выпуска.

Кроме того, в учреждении подготавливают студентов столичных колледжей и вузов. С 2022 года в техноцентре реализуется целевой карьерный проект "Инженер-стажер", при котором обучаются и опытные инженеры.

Ранее Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова в столичном районе Царицыно. Мэр указывал, что центр, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники.

Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи "квадратов" было соединено с главным корпусом больницы отапливаемым переходом. В центре работают более 450 специалистов, включая 186 врачей, 247 медсестер и 21 сотрудника прочего персонала.

