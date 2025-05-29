Сергей Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В городских стационарах одновременно начали работу шесть новых специализированных центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал Сергей Собянин во время открытия одного из медучреждений.

По словам мэра, детская медицина всегда была и остается приоритетом для московского здравоохранения. В рамках этого направления за последние годы в столице были возведены около 50 зданий, включая современные детские поликлиники и больницы, а также перинатальные центры.

"И вот сегодня (29 мая. – Прим. ред.) запускаем системный проект оказания помощи детям с тяжелыми патологиями, хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного внимания", – сказал Собянин.

Открытые центры, продолжил он, будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Один из центров расположится в Морозовской больнице, в которой в прошлом году оказали помощь 77 тысячам детей.

"Это сложная, как правило, операция. Здесь создан хирургический центр скорого оказания помощи, где дети будут находиться менее суток, и первоклассные врачи будут оказывать всю необходимую помощь и затем, конечно, наблюдать за их выздоровлением", – пояснил Собянин.

Вместе с тем мэр выразил признательность АО "Газпромбанк" за финансовую поддержку, которая позволила провести работы по обновлению исторического здания № 17 Морозовской больницы, где теперь располагается современный Центр быстрой амбулаторной хирургии.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточнили, что раньше родители детей с серьезными заболеваниями были вынуждены посещать разные медицинские учреждения для консультаций узких специалистов и углубленной диагностики. Теперь же благодаря созданию сети Детских центров лечения вся специализированная помощь сосредоточена в одном месте. Кроме того, появилась возможность общаться с врачами в формате телемедицинских консультаций.

Все новые центры были созданы на базе Морозовской детской городской клинической больницы, ДГКБ имени Башляевой и ДГКБ имени Филатова. Они занимаются диагностикой, постановкой окончательного диагноза, диспансерным наблюдением, госпитализацией и введением лекарств. Также центры проводят генно-инженерную биологическую терапию (ГИБТ) в дневном стационаре, а врачи могут выписывать рецепты и взаимодействовать с городскими поликлиниками для раннего выявления сложных заболеваний.

В настоящее время к медучреждениям прикреплено более 4 тысяч пациентов, из них около 2,5 тысячи детей – к гастроэнтерологическим центрам, примерно 1 тысяча – к кардиологическим центрам и еще тысяча – к центрам кардиохирургии. За первые недели работы было проведено около 2 тысяч врачебных приемов.

Центр быстрой амбулаторной хирургии в Морозовской детской больнице рассчитан на 21 койку: одноместные и двухместные палаты, а также палата пробуждения на две койки.

Операционные центра оснащены для проведения как открытых, так и лапароскопических операций по различным профилям. Среди них – детская хирургия и урология-андрология, микрохирургические операции на органах зрения, ортопедические вмешательства, а также удаление металлофиксаторов при сросшихся переломах костей с использованием С-дуги. Пациенты проводят в центре от двух до шести часов.

Ранее Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова в столичном районе Царицыно. Мэр указывал, что центр, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники.

Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи "квадратов" было соединено с главным корпусом больницы отапливаемым переходом. В центре работают более 450 специалистов, включая 186 врачей, 247 медсестер и 21 сотрудника прочего персонала. Корпус рассчитан на ежедневный прием до 200 пациентов.

