Сергей Собянин рассказал о работе соцкоординаторов в московских больницах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В московских больницах 4 года назад создали социальную службу, сотрудники которой помогают пациентам решать проблемы и одновременно разгрузить медицинский персонал. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Социальные координаторы без предварительных заявок могут морально поддержать пациентов, помочь с документами, установить связь с близкими, а также организовать выписку и сопровождение домой. За все время работы координаторы успешно решили 400 тысяч немедицинских вопросов.

Как рассказал мэр, за помощью в установлении связи с семьей обратились свыше 50 тысяч человек. Более 4 тысяч пациентов нуждались в сопровождении при возвращении домой, еще около 2 тысяч горожан обратились за помощью в оформлении услуг соцработника на дому после выписки из больницы.

Однако самым востребованным и эффективным стал сервис сопровождения пациентов старше 65 лет, который успешно работает уже почти год. Каждый день услугой пользуются свыше 700 человек.

При выписке соцкоординаторы проводят проверку. Они убеждаются, что человек получил все вещи и документы, а также выясняют, нужна и дополнительная помощь после выписки.

В детских стационарах координаторы помогают найти близких, если ребенок попал в больницу один, и сопровождают детей, оставшихся без попечения родителей. При необходимости сотрудники обращаются в городские ведомства и организации. Поддержку получает каждый, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, подчеркнул градоначальник.

Он обратил внимание на отдельное направление в работе соцслужбы в больницах – помощь участникам СВО. Специалисты содействуют военным в восстановлении документов, организуют встречи с близкими, помогают вернуться домой или в воинскую часть.

Москва – первый российский город, создавший службу соцкоординаторов в больницах. Столица также делится успешным опытом с коллегами в других регионах страны: проводятся видеоконференции, встречаются делегации, демонстрируется работа соцкоординаторов.

Региональные эксперты внимательно изучают московскую модель. В результате в разных субъектах России появляются собственные форматы такой поддержки.

В частности, в Хабаровском крае действуют соцкураторы для пациентов в сложных жизненных ситуациях, в Липецкой области работают соцпомощники, а в Ставропольском крае создали службу специалистов паллиативной помощи. Кроме того, в Тюменской области на основе столичного опыта разрабатывается собственный проект соцподдержки в медучреждениях.

Собянин привел несколько примеров из опыта московских соцкоординаторов. Например, Евгений Горячев работает в соцслужбе в больницах с первых дней. Однажды в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП в реанимацию попала неизвестная девушка. Несколько дней она не приходила в сознание, никто из близких ее не навещал.

В интернете Горячев нашел статью об аварии и заметил комментарий, который указывал на то, что автор могла быть знакомой пациентки. С ней связались и предположения подтвердились. В итоге координаторы смогли установить личность девушки и найти ее родителей в Воронеже, которые даже не подозревали о случившемся. Спустя время они приехали в Москву и забрали дочь домой.

В свою очередь, Анна Сергеева работает в службе соцкоординаторов, которые помогают бойцам спецоперации. Во время планового обхода она обратила внимание на расстроенного пациента. Он рассказал, что у его маленькой дочери скоро день рождения, но он не может ее увидеть или сделать подарок.

Тогда соцкоординаторы помогли собрать коробку сладостей и отправить ее с курьером. Девочка получила подарок, а специалисты помогли организовать видеозвонок для папы с дочерью.

Помимо этого, однажды в больницу № 23 имени Давыдовского поступил молодой человек после инсульта. Он был без документов, его никто не навещал. Старший соцкоординатор Мария Смирнова после получения заявки от врача начала срочно искать информацию о пациенте.

Выяснилось, что он живет один в Ульяновской области. Ситуация осложнялась тем, что из-за перенесенного инсульта у мужчины возникли трудности с речью и передвижением.

Столичные специалисты связались с ульяновскими соцслужбами, и те подключились к решению вопроса. Соцработники приехали по месту регистрации пациента и обнаружили, что проживание в доме с печным отоплением для него невозможно.

Работодатель помог организовать переезд мужчины из Москвы в родной город, где местные соцработники доставили его в больницу, а затем – в санаторий. В настоящий момент пациент получает необходимый уход, проходит реабилитацию и идет на поправку.

Соцкоординатор Екатерина Орипова работает в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она каждый день знакомится с новыми пациентами старше 65 лет, чтобы выяснить, нужна ли им поддержка. Во время очередного обхода она заметила женщину, которая поступила в медучреждение после пожара в своей квартире.

Пациентка не могла вставать, и после выписки ей требовался постоянный уход. В соседнем отделении находился ее сын, который уже готовился к выписке, но не мог забрать мать домой, так как их жилье нужно было восстановить.

Соцкоординаторы помогли женщине разместиться во временном жилье, пока родственники не подготовили квартиру к ее возвращению домой.

Найти близких и вернуться домой – самые частые вопросы, с которыми работают координаторы. В приемном отделении больницы № 67 имени Ворохобова старший соцкоординатор Татьяна Макаренко увидела растерянную пациентку. Она узнала, что женщину без сознания доставила скорая помощь.

Врачи оказали пациентке помощь. После стабилизации состояния она могла покинуть больницу, но так разволновалась, что не смогла вспомнить ни своего имени, ни адреса.

Тогда соцкоординаторы ее успокоили, и она вспомнила имя мужа. Затем ее супруг выехал за ней в больницу.

Соцкоординаторы помогают не только пациентам, но и их родственникам. Однажды в больницу имени Вересаева привезли женщину с сердечным приступом. Врачи настаивали на госпитализации и лечении, но пациентка сказала, что не может задержаться в медучреждении.

Старший соцкоординатор больницы Ксения Ефимкина поговорила с женщиной и выяснила, что у нее дома осталась взрослая дочь, которая из-за проблем со здоровьем не может сама себя обслуживать.

Специалисты связались с сестрой пациентки и объяснили ситуацию. Родственница заверила, что позаботится о племяннице.

Больше об особенностях работы соцкоординаторов москвичи и гости столицы могут узнать на фотовыставке на Гоголевском бульваре. Она открылась 22 сентября.

Ранее Собянин назвал соцзащиту особым трудом и призванием. По его словам, в Москве в этой сфере работают десятки тысяч специалистов: помощники по уходу, соцкоординаторы, консультанты по долголетию, карьерные наставники и медиаторы. Каждый соцработник проявляет отзывчивость и стремление поддержать тех, кому нужна помощь, подчеркнул мэр.