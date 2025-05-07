Собянин: Москва продолжает поддерживать участников СВО и их семьи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают поддерживать участников СВО и их семьи, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы напомнил, что для координации всех существующих видов и мер помощи работает Единый центр поддержки, который открылся 1 марта 2023 года. Двери единого центра открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00. Контакт-центр работает ежедневно по номеру +7 (495) 870-55-45.

Помощь в центре могут получить мобилизованные участники СВО, добровольцы, контрактники, гражданские специалисты, выполнявшие свою работу в зоне боевых действий, а также члены их семей. Участники спецоперации и их родные уже получили свыше 258 тысяч различных услуг. Одни из самых востребованных – профессиональное обучение, повышение квалификации, трудоустройство и юридическое сопровождение.

"В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, карьерные консультанты. Также здесь трудятся ветераны СВО. Они помогают бойцам быстрее восстановиться и вернуться к гражданской жизни", – сказал Собянин.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, в числе наиболее востребованных услуг единого центра – профессиональное обучение, повышение квалификации и трудоустройство. На площадке открыты кадровые центры работодателей. Специалисты помогут желающим найти новую работу или вернуться на прежнее место.

В целях скорейшей реабилитации участников СВО проводятся восстановительные тренировки и занятия адаптивным спортом в сопровождении профессиональных тренеров. Кроме того, работают мастерские и демонстрационно-тренировочные зоны с полномасштабными макетами городской среды и жилых помещений.

Также здесь есть спортивно-досуговый клуб для ветеранов, где доступны многофункциональные тренажерный и спортивный залы, бильярдный зал, мастерские, кулинарная и музыкальная студии. В центре работает и женский клуб – объединение жен, матерей, сестер и взрослых детей участников СВО.

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) выступают партнерами центра. Они реализуют программы индивидуальной помощи, а также организовывают различные мероприятия. НКО в том числе дополняют помощь города адресными услугами.

Такие проекты – одно из актуальных направлений отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Ежегодно город выделяет на эти цели 400 миллионов рублей.

Помимо прочего, центр выполняет функции московского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Медпомощь и услуги по реабилитации оказывают в Центре амбулаторной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн № 3. А на базе ММКЦ "Вороновское" организована система оказания медицинской и протезно-ортопедической помощи замкнутого цикла.

Также столичные специалисты активно помогают коллегам из ДНР и ЛНР. Врачи провели уже свыше 25 тысяч операций и порядка 72 тысяч консультаций пациентов на новых территориях.

Ранее Собянин рассказал, что Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. За 2022–2024 год в городах были отремонтированы 2 296 зданий и сооружений, порядка 2 миллионов "квадратов" дорог, а также 1 006,5 километра инженерных сетей.

Кроме того, были приведены в порядок 156 гектаров общественных пространств, включая центральные улицы в Луганске – Оборонную и Советскую, и проспект Ильича в Донецке.