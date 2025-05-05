Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"И по вашему (президента РФ. – Прим. ред.) поручению – не могу не доложить: мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки инфраструктуры, развитие, реконструкцию", – подчеркнул мэр Москвы.

За 2022–2024 год в города были отремонтированы 2 296 зданий и сооружений, порядка 2 миллионов "квадратов" дорог, 1 006,5 километра инженерных сетей. Также по 1,4 тысячи адресам были ликвидированы последствия вражеских обстрелов, включая замену окон и восстановление кровли. Привели в порядок 156 гектаров общественных пространств, включая центральные улицы в Луганске – Оборонную и Советскую, и проспект Ильича в Донецке.

Помимо этого, в Луганске завершен капремонт и благоустройство территории городской поликлиники № 12 и школы № 55 имени К. К. Рокоссовского.

Чтобы ремонтные бригады были оснащены стройматериалами, в городах возвели 2 асфальтобетонных и 3 цементобетонных завода. При этом в в Луганске и Донецке работают 34 аварийные бригады столичного комплекса городского хозяйства – 160 сотрудников и 76 единиц техники. Помимо этого, в Донецк в зимний период отправляются 33 аварийные бригады.

В текущем году ремонт и восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска продолжаются. Специалисты должны отремонтировать 191 здание, 35,5 километра инженерных сетей, 651,8 тысячи "квадратов" дорог и 21,1 гектара общественных пространств. Кроме того, в Донецке планируется капремонт поликлиники, относящейся к больнице имени М. И. Калинина. Также в административном центре ЛНР приведут в порядок гимназию № 60 имени 200-летия города Луганска.

Ранее глава государства сообщил, что стране хватит сил и средств на восстановление исторических российских территорий, для этого существует "огромная программа" по их развитию.

Путин подчеркивал, что работы запланированы до 2030 года. Например, в прошлом году столичные специалисты благоустроили сквер в центре Луганска. Там проложили новые инженерные коммуникации и обновили системы освещения. Также коммунальщики оборудовали детскую и скейт-площадки, фотозоны и зоны отдыха.