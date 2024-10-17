Москва проводит ремонт на одном из крупнейших предприятий энергетики Донбасса

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичная инжиниринговая компания по государственному контракту проводит капитальный ремонт на одном из крупнейших энергогенерирующих предприятий Донбасса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предприниматели Москвы помогают налаживать жизнь на новых территориях России, восстанавливая промышленные и инфраструктурные объекты", – указано в сообщении.

Финансирование подобных работ происходит с использованием механизма гарантийной поддержки малых и средних предприятий.

Данная компания обладает 20-летним опытом реализованных проектов разного уровня сложности и работает по всей России. У предприятия имеется мощная проектно-производственная база с использованием современных технологий.

Гарантийный фонд столицы предоставил поручительство в размере 52,5 миллиона рублей (70% от суммы банковской гарантии) о возврате аванса по государственному контракту на выполнение капитального ремонта важного энергетического объекта Донбасса. Данный фонд помогает предприятиям получать финансирование и решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения, предлагая поручительства по кредиту, банковской гарантии, аккредитиву, лизингу и факторингу в объеме до 70 процентов от суммы сделки.

В конце сентября столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на одной из самых оживленных магистралей Луганска, протяженность которой составляет 8 километров.

В Донецке в 2024 году работы проводились также на одной из центральных и самых протяженных улиц, которая проходит через два района. В последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Работы велись на всей улице протяженностью около 6 километров, а также на бульварной части длиной более 1,5 километра.