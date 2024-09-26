Московские специалисты благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на одной из самых оживленных магистралей Луганска, протяженность которой составляет 8 километров. Здесь же обустроили тротуары, нанесли разметку и отремонтировали люки.

Вдоль магистрали смонтировали систему освещения, разместили остановки общественного транспорта и озеленили территорию. Для безопасности водителей были установлены делиниаторы с сигнальными столбиками и буферы безопасности.

На тротуарах поставили парковые качели, лавочки, цветники и фонари, а к спальным районам проложили велодорожку протяженностью почти 7 километров. Помимо этого, специалисты оборудовали три велопарковки.

В прошлом году московские дорожники реализовали аналогичный проект комплексного благоустройства еще на одной центральной улице Луганска протяженностью 6,7 километра. Были заменены покрытие тротуаров и проезжей части, инженерные сети и организация дорожного движения. Также обновили остановки общественного транспорта, озеленили территории и сделали спортивные и детские площадки.

В Донецке в 2024 году работы проводились также на одной из центральных и самых протяженных улиц, которая проходит через два района. В последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. На улице находится главное городское лечебное учреждение, которое уже восстанавливают столичные специалисты.

Работы велись на всей улице протяженностью около 6 километров, а также на бульварной части длиной более 1,5 километра. Московские специалисты обновили проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения и многое другое. Кроме того, здесь обустроили небольшие зоны отдыха с лавочками в окружении цветников.

Москва продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан.

К примеру, в этом году московские коммунальщики закончили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска.

Всего в текущем году силами столичных специалистов планируется отремонтировать свыше 80 объектов в Луганске. Их проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и ЛНР.