Московские специалисты сделают капремонт около 80 объектов в Луганске

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 80 объектов в Луганске планируется отремонтировать в текущем году силами столичных специалистов. Их проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и ЛНР, пишет портал мэра и правительства столицы.

Ожидается в том числе ремонт 76 кровель многоквартирных домов общей площадью почти 76 тысяч "квадратов". Среди них фигурируют 44 скатные шиферные и 32 мягкие кровли. При этом специалисты уже отремонтировали одну из луганских школ. Кроме кровли, они отремонтировали фасад, заменили окна, установили внутренние перегородки, провели отделку и заменили системы жизнеобеспечения, а также поставили мебель и оборудование.

Также была благоустроена территория вокруг образовательного учреждения, где появились ограждения, детская площадка, футбольное и баскетбольное поля, газон, а также новые деревья и кустарники. Предполагается, что столичные работники завершат ремонт и одной из городских поликлиник. В настоящий момент они уже починили крышу и начали фасадные и интерьерные работы.

С 2022 по 2024 год московские аварийные бригады устранили более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей в Донецке. Они устранили повреждения по почти 1 400 адресам города. В 1 399 домах восстановили тепловой контур, в 1 133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 – кровлю.

