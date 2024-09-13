Столичные коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Москва продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2024 году московские коммунальщики закончили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Здесь были проложены новые инженерные коммуникации, модернизированы системы освещения, брусчатка. Специалисты оборудовали в сквере современные детскую и скейт-площадки, фотозоны и зоны отдыха.

Также в этом сквере восстановили два фонтана, один из которых не работал на протяжении десяти лет. Все работы проводились с учетом современных московских стандартов благоустройства общественных пространств.

Еще один сквер в центре Луганска, который не обновляли более 25 лет, привели в порядок в прошлом году. Специалисты заменили инженерные сети, реконструировали фонтан, высадили деревья и кустарники, обустроили новые дорожки, модернизировали систему освещения, а также разместили современные детские и спортивные площадки, поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Масштабные работы проходили в этом году и на двух территориях Донецка. Одна из них до благоустройства пребывала в полузаброшенном состоянии. Московские коммунальщики обустроили парк, сделав таким образом подарок местным жителям ко Дню города. Они обновили дорожки и освещение, поставили столы для игр в настольный теннис, оборудовали площадки и организовали место для выгула собак. Деревья и кустарники здесь высадят осенью.

Вторая территория долгое время была занята полуразрушенными бетонными сооружениями, беспорядочной растительностью и старыми металлоконструкциями. После благоустройства здесь появились зоны отдыха со столами для игры в шахматы, скамейки, детская и спортивная площадки.

Кроме того, в 2023 году столичные специалисты привели в порядок четыре мемориала памяти в Донецке в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. На мемориалах реконструировали устройства газовых горелок и вернули исторический облик памятникам: восстановили фигуру скорбящей матери, звезды и надгробия на могилах воинов Красной армии.

В текущем году силами столичных специалистов планируется отремонтировать свыше 80 объектов в Луганске. Их проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и ЛНР.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовят к зиме более трех тысяч объектов в Донецке. Работы организованы в Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском районах.