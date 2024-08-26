Более трех тысяч объектов в Донецке подготовят к зиме коммунальщики из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовят к зиме более трех тысяч объектов в Донецке. Работы организованы в Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском районах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего к зиме подготовят 2 606 многоквартирных домов, 210 школ и детских садов, 167 больниц и 116 объектов культуры, спорта и других социально значимых объектов. На сегодняшний день готовность работ составляет 97%. Они будут завершены до 1 сентября.

Аварийные бригады столичных коммунальщиков выполняют гидравлические испытания и занимаются промывкой системы отопления, для чего используют 30 единиц поливомоечной техники.

Также до конца сентября столичные специалисты подготовят к зимнему периоду 150 котельных и около 840 километров тепловых сетей в Донецке.

Ранее специалисты завершили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Москве. Они подготовили 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей, которые обеспечивают теплоснабжение свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

