Гидравлические испытания теплосетей к зиме завершились в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, были подготовлены 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей, которые обеспечивают теплоснабжение свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

"В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", – сказал заммэра.

Как отметил Бирюков, организация испытаний теплосетей является одним из главных направлений подготовки к отопительному сезону. Специалисты должны выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их. В рамках испытаний они устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов.

В свою очередь, Сергей Собянин подчеркивал, что специалисты должны проверить и провести необходимые работы на 13 генерирующих тепло и электроэнергию ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станциях, а также на более 22 тысячах тепловых пунктов, теплостанциях и малых котельных, газовых, электросетевых и газораспределительных пунктах и других.

Так, в рамках вышеуказанных работ в столице заменили системы отопления в 812 МКД. Работы проводились в рамках программы капремонта жилищного фонда и начались сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

