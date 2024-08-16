Собянин: основные работы по подготовке столицы к зиме завершатся к 25 августа

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основной этап подготовки жилого фонда и городских объектов к новому отопительному сезону завершится к 25 августа. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива", – рассказал он.

Специалисты до этого срока должны проверить и провести необходимые работы на 13 генерирующих тепло и электроэнергию ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станциях, а также на более 22 тысячах тепловых пунктов, теплостанциях и малых котельных, газовых, электросетевых и газораспределительных пунктах и других.



Особое внимание будет уделено жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. Также, пообещал мэр, в многоквартирных домах (МКД) завершат запланированную на этот год замену систем отопления в рамках капремонта.

В рамках вышеуказанных работ в столице уже заменили системы отопления в 812 МКД. Работы проводились в рамках программы капремонта жилищного фонда и начались сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

