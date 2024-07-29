Горячее водоснабжение возобновили в 39 тыс зданий Москвы

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Горячее водоснабжение возобновили в более чем 39 тысячах зданий Москвы, включая 21,5 тысячи жилых домов, после гидравлических испытаний тепловых сетей, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"В настоящее время масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую", – цитируют заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Испытания теплосетей организовывают в рамках подготовки к отопительному сезону. Так, специалисты по очереди выводятся из эксплуатации отдельные участки трубопроводов, а после повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Благодаря этому специалисты ПАО "МОЭК" могут заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Всего к новому отопительному сезону будет подготовлено более 74 тысяч столичных зданий, из которых свыше 34 тысяч – это жилые дома. Все работы планируется завершить до 25 августа.

На сегодняшний день специалисты проверили 7,2 тысячи километров магистральных тепловых сетей и отремонтировали около 4,4 тысячи километров участков разводящих тепловых сетей.

Также для подготовки к осенне-зимнему периоду была организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Кроме того, в рамках капремонта в 2024 году планируется заменить системы отопления в 812 многоквартирных домах. Во время капитального ремонта специалисты меняют все изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, разные соединительные элементы, отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. Комплексный ремонт инженерных систем гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период.

