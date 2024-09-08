Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 229-летием города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Луганск отмечает в этом году свое 229-летие, отметил Сергей Собянин. Он поздравил население города с годовщиной и рассказал о том, как столица помогает побратиму.

Московские рабочие восстанавливают и ремонтируют городские объекты, а также оказывают помощь при подготовке к отопительному сезону, сообщил мэр.

"С начала этого года обновили и отремонтировали 22,1 километра сетей теплоснабжения, 9,1 километра – водоснабжения, 4,7 километра – водоотведения, 2 трансформаторные подстанции и больше 130 километров кабельных линий и наружных сетей", – говорится в его телеграм-канале.

Кроме того, специалисты выполнили капремонт местного образовательного учреждения и благоустроили территорию рядом с ним, отремонтировали 76 кровель, привели в порядок одну из центральных магистралей и сквер, добавил Собянин.

К концу года завершится ремонт городского медучреждения. Сейчас в Луганске ведутся работы по обновлению путепровода и моста.

Более 10 тысяч объектов восстановлено в результате программы развития Донбасса и Новороссии за 2022–2023 годы, сообщил ранее Владимир Путин. Он поручил вывести к 2030 году ЛНР и ДНР, Херсонскую и Запорожскую области на общероссийский уровень по показателям качества жизни, а также социально-экономического развития.

